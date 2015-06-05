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Kapalıçarşı'yı sel bastı, zabıta aracı mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Kapalıçarşı'da zor anlar yaşanmasına neden oldu

05 Haziran 2015 21:22

Her gün binlerce turistin alışveriş yaptığı Kapalıçarşı yağmura teslim oldu. Tarihi çarşının tavanından akan oluk oluk yağmur suyu esnafa zor anlar yaşattı. Kapalıçarşı'da elektrikler de kesildi. Eminönü'nde ise yolda biriken su nedeniyle bir zabıta aracı da mahsur kaldı.

Cem Tursun'un DHA'da yer alan haberine göre, İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağmur Kapalıçarşı'yı su altında bıraktı.

Kapalıçarşı'nın Halıcılar Caddesi'nin tavanından oluk oluk yağmur suyu aktı. Akan yağmur suları vatandaşların ve esnafın zor anlar yaşamasına sebep oldu. Bazı vatandaşlar Kapalıçarşı Beyazıt Kapısı girişinde bulunan dükkanlar önlerinde yağmurun dinmesini bekledi.. Yoğun yağış nedeniyle Kapalıçarşı'da elektrik kesintisi de yaşandı. Kesilen elektrik yaklaşık  1 saat sonra geldi.

Zabıta aracı mahsur kaldı 


Eminönü İstanbul Ticaret Odası'nın önünde de rögarların tıkanmasıyla yolu su bastı. Araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. Fatih Belediyesi'ne ait bir zabıta aracı da yolda mahsur kaldı.
 

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