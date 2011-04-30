Kapalıçarşı'daki taklit çetesine Louis Vuitton’dan transfer

T24- Kapalıçarşı’da lüks markalara ait çanta, saat ve aksesuarların taklidini üretip piyasaya süren çeteye ilişkin yürütülen teknik takibe ‘ilginç’ bir isim takıldı. İddiaya göre, taklit çantaların müşterisi Louis Vuitton’un baş çanta ustası Yorgo Anastiadis'i aradı ve çanta için teşekkür etti.

Çete elemanlarının telefonlarını 8 ay boyunca dinleyen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Louis Vuitton’un baş çanta ustası Yorgo Anastiadis’in taklit ürün satın alan sosyetenin ünlü isimleri ile telefon görüşmelerini tespit etti.

İddiaya göre taklit ürünleri üretmek için Anastiadis’i transfer eden çetenin Anastiadis sayesinde 10 bin dolarlık Fransız marka çantaların taklidini üretip, İstanbul sosyetesine tanesi bin 500 dolardan sattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anastiadis, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşan Yılmaz’ın talimatı ile 8 aydır teknik takibe alınan taklit ürün çetesi, geçen günlerde 137 noktaya yapılan baskınlarla çökertildi. Operasyon kapsamında 74 kişi gözaltına alınırken, çete liderlerinin evlerinde yapılan aramalarda 3 milyon TL para ile 2 milyon TL değerinde senet ele geçirildi. Yapılan takipler sırasında şebeke elemanlarının, organize bir şekilde örgütlendikleri belirlendi.

Interpol da devrede

Radikal'in haberine göre, şebekenin çökertilmesi için yapılan takipler sırasında, bir müşterinin Louis Vuitton’un baş çanta ustası Yorgo Anastiadis’i aradığı tespit edildi. Çete elemanlarının telefonlarını dinleyen emniyet güçleri, Türkiye jet sosyetesinin en ünlü isimlerinden birinin Anastiadis’in yaptığı taklit çantayı çok beğendiğini dile getiren bir şahsın, “Chanel marka çantayı A. hanım çok beğendi. İç astarı bile çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz” dediğini belirledi.

Liderliğini, Muhammet A. ve Günaydın D.’nin yaptığı iddia edilen şebekenin marka taklidinden kazandıkları paraları tefeci olarak işlettikleri belirlendi. Çete soruşturması kapsamında İstanbul’da görevli bir cumhuriyet savcısı, 3 adliye memuru ile 10 polis memuru hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Şebekenin sadece taklit ürün ve tefecilik yapmadıkları, yurtdışından kaçak elektronik eşya da getirdikleri tespit edildi. Örgüt adına İsviçre’de faaliyet gösteren Z.H.’nin İsviçre’den aldığı Apple ve Nokia marka elektronik cihazları İstanbul’a kaçak yollardan soktuğu belirlenirken, Z.H.’nin yakalanması için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkartıldı.