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Kapalıçarşı'da 10,7 milyon Euro kayboldu!

Kapalıçarşı’da 10 m2’lik dükkânda kuyumculuk yapan H.Ç. para karşığında 255 kg külçe altın verdiğini söylese de MASAK durumun ‘şüpheli’ olduğunu açıkladı

10 Mayıs 2013 12:08

Almanya'daki şirketin banka hesabından imza taklit edilerek Çin'de bir firma ile Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya gönderilen toplam 15, milyon Euro buhar oldu.

Türk kuyumcu H.Ç. "Geşen 10 milyon 750 bin Euro'nun karşılığı 225 kilo külçe altın sattım. 82 kilosunu U.K. götürdü" savunması yaptı.

U.K. "Altın taşımadım. Kapalıçarşı'da bir kez İranlılara 'para kuryeliği' yapıp 10 bin Euro aldım. İki yıldır işsizim" dedi.

"Alman şirket adına 133 kilo altını teslim aldım" diye kağıt imzalayan Romanyalı kadın R.I.I. ise "1990'dan beri İstanbul'da tekstil ticareti yapıyorum. U.K. istedi imzaladım" dedi.

Savcılık takipsizlik kararı verdi.

MASAK'a göre bu altın ticareti "şüpheli işlem".

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