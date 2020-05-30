Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 23 Mart tarihinden bu yana kapalı olan ve 1 Haziran Pazartesi günü yeniden kapılarını açacak tarihi Kapalıçarşı'da, dezenfekte edilerek, temizlik işlemleri yapıldı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ve yıkama ekipleri tarafından, Tarihi Kapalıçarşı'nın içi dezenfektan solüsyonlu köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Çalışmalara Kapalıçarşı Yönetimi'nin dezenfeksiyon ekipleri de katıldı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 1 Haziran günü saat 10.00'da İstanbul Valisi'nin katılımıyla turizme kapıların yeniden açılacağını belirterek, "Başarılı bir şekilde bu salgın sürecini atlattıktan sonra çarşımız ekonomiye tekrar kavuşacak. Biz kapılarımızın girişlerine büyük pankartlar koyduk. "Yuvanıza Hoş Geldinizö pankartlarıyla esnafımızı burada bekliyoruz" dedi.

21 kapıdan 10'u açılacak

Kapalıçarşı'da alınan önlemlerden bahseden Kurtulmuş, "Kapalıçarşı doğal bir ortam 1461'de kurulmuş bir ortam. Sürekli gelişme halinde ve koruma altında olan bir yer. Camlarımız tamamen açılacak, doğal bir havalandırma sistemi var burada.



Ortak alanlarda herhangi bir klima bulunmuyor. Maskesiz kimseyi almayacağız. Detektörlerimiz ile içerdeki sayıyı mutlaka kontrol edeceğiz. Burası turizmin, tarihin, kültürün, ekonominin merkezi bir yer. Biz o yüzden burayı sıradan bir AVM olarak kabul etmiyoruz.



Yerlerde stickerlarımız, sürekli anonslarımız ve dükkanlara dağıttığımız afişlerimiz ile sürekli esnaflarımızla iletişim halinde olacağız.



Kapalıçarşı'mızın 21 kapısından 10 kapısını açıyoruz. Esnaflarımızdan gelemeyenler olabilir ama ilk haftayı atlattıktan sonra Kapalıçarşı eski normal günlerine dönecek" şeklinde konuştu. (DHA)