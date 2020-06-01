T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapalıçarşı, İstanbul Müftüsü'nün de katılımıyla dualarla açıldı

01 Haziran 2020 12:48

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart tarihinden bu yana kapalı olan Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı.

Kapalıçarşı'nın açılışı nedeniyle çarşının Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve çarşıda dükkânı bulunan Nusret Gökçe ile çarşı esnafı katıldı.

Vali Ali Yerlikaya Kapalıçarşı'nın açılış törenindeki konuşmasında, kontrollü sosyal hayat diye tanımlanan yeni normal döneminin başladığını belirterek, "Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşımız, Mısır Çarşımız, esnafımız kuralara riayet ederek işimize döneceğiz. 3 aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ama Allah'ın izni ile yiğit bulunduğu yerden hızla kalkacak ve tekraren ekonomimizi dinamik hale getireceğiz inşallah" dedi.

Vali Yerlikaya'nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasıyla tarihi çarşı yeniden kapılarını açtı.

Vali Yerlikaya, çarşı içinde gezerek esnafı selamladı, bazı dükkanları da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Yerlikaya girdiği bir dükkânda içeridekilerin maske takmadığını görünce de uyardı.

 

ETİKETLER

kapalıçarşıali yerlikayamehmet emin maşalıistanbul il müftüsünusret gökçekapalıçarşı açıldı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24