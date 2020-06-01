Kapalıçarşı, İstanbul Müftüsü'nün de katılımıyla dualarla açıldı

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart tarihinden bu yana kapalı olan Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı.

Kapalıçarşı'nın açılışı nedeniyle çarşının Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve çarşıda dükkânı bulunan Nusret Gökçe ile çarşı esnafı katıldı.

Vali Ali Yerlikaya Kapalıçarşı'nın açılış törenindeki konuşmasında, kontrollü sosyal hayat diye tanımlanan yeni normal döneminin başladığını belirterek, "Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşımız, Mısır Çarşımız, esnafımız kuralara riayet ederek işimize döneceğiz. 3 aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ama Allah'ın izni ile yiğit bulunduğu yerden hızla kalkacak ve tekraren ekonomimizi dinamik hale getireceğiz inşallah" dedi.

Vali Yerlikaya'nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasıyla tarihi çarşı yeniden kapılarını açtı.



Vali Yerlikaya, çarşı içinde gezerek esnafı selamladı, bazı dükkanları da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Yerlikaya girdiği bir dükkânda içeridekilerin maske takmadığını görünce de uyardı.