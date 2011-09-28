-Kapalıçarşı en eski AVM İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - İstanbul'un 550 yıllık tarihe sahip en eski çarşısı Kapalıçarşı 64 cadde ve sokağı, iki bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3600 dükkanı ile dünyanın en eski ve büyük çarşısı olmanın yanı sıra, yılda 150 milyon ziyaretçisiyle en çok ziyaret edilen çarşı olma özelliğini de taşıyor. Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, Kapalıçarşı'nın ekonomideki belirleyici gücünün günümüzde de önemini koruduğunu, dünya serbest altın borsası (ayaklı borsa) ve serbest piyasanın Kapalıçarşı'da doğduğunu ve kendi adıyla özdeşleştiğini belirtti. Kapalıçarşı'yı Alışveriş Merkezi (AVM) olarak görmediklerini ifade eden Fırat, ''Kapalıçarşı 550 yıl önce kurulan dünyanın ilk ve en büyük çarşısı. Dünyada 3600 iş yeri olan başka bir çarşı yok. Amerika'daki büyük çarşıda 1200 iş yeri var. AVM ile kıyaslanamaz. Çünkü tarihi, kültürel ve içindeki esnafın gelenek ve göreneklerini barındıran kültürü var. Hala Osmanlı'dan kalan Ahilik sistemi burada devam etmekte. Hala güvene ve söze dayanan alışveriş devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde güvene dayanan alışveriş yoktur. 10 kilo 20 kilo altın, bin dolar verir, 'şu gün, bu gün vereceğim' diye esnaflar arasında devam eden bir ticaret var. Dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur. Resmi evrakla yapılır. Burada oturmuş bir sistem var. AVM'lerde markalar ve kartlı alışveriş vardır. Kapalıçarşı'da bir süre yerde kredi kartının geçmediği, güvene dayanan bir ticaret var'' dedi. Hasan Fırat, Kapalıçarşı'nın tarihi ve kültürel özelliğinden dolayı günde 500 bin kişinin ziyaret ettiğini, senede kapalı günler hariç 300 gün üzerinden hesaplandığında, 150 milyon kişinin ziyaret ettiği anlamına geldiğini söyledi. Çarşı'da 25 bin kişinin de çalıştığını ve yaklaşık 100 bin kişinin buradan ekmek yediğini belirten Fırat, ''Bu sene turistlerin en çok ziyaret ettiği yer Kapalıçarşı oldu. Dünyada birinci oldu. Hiç bir AVM dünyada birici olmamıştır. En yoğun olduğu zaman İstinyepark'ı 40 bin kişi ziyaret ediyor. Cevahir Alışveriş Merkezi'ni 25 bin kişi ziyaret ediyor'' dedi. Fırat, Kapalıçarşı'nın restorasyonu için proje çalışmasının bittiğini, 2012 yılı başında restorasyon çalışmasının başlayacağını bildirdi. Daha önce 1980 yılında küçük bir bakımdan geçen tarihi Kapalıçarşı, yenilenerek ilk günkü görüntüsüne kavuşacak. Toplam 14 milyon 833 bin TL proje bedeli ile restore ve renove edilecek çarşının, 550 yıl öncesindeki orijinal görüntüsüne kavuşturulması planlanıyor. Yenileme kapsamında çarşının tüm altyapısı değiştirilerek ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçları da giderilecek. Çarşı içerisinde bulunan hanlara zamanla yapılan eklentiler de temizlenerek, 1980 yılında değiştirilen kubbe yapısı da orijinal hale dönüştürülecek.