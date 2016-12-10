Kapalıçarşı, alışveriş ve kira kontratında TL'ye geçti

Kapalıçarşı Esnafları Derneği, Kapalıçarşı'da yapılacak alışverişlerin ve kira kontratlarının Türk lirası ile gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, anılan kararın 6 Aralık 2016 günü alındığına işaret edilerek şöyle dendi:

"Esnaflarımız ve mal sahipleri ile yaptığımız istişareler neticesinde, bundan böyle Kapalıçarşı'da yapılacak alışverişlerin ve kira kontratlarının Türk lirası ile gerçekleştirileceğini, ülkemizi ekonomik yönden çökertmek isteyen dış güçlere prim vermeyeceğimizi ve bunu büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ederiz."