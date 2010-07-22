Kapalıçarşı 7/24 açık kalsın

T24- Kapalıçarşı'nın pazar günleri de açılması için esnaf dernekleri çalışma başlattı. "Çarşı 24 saat açık olsa 24 saat işler" diyen esnaf referanduma hazırlanıyor



Yazları çalışan sayısının 30 bine ulaştığı ve 3 bin 600 adet dükkânın bulunduğu Kapalıçarşı, pazar günleri de ziyarete açılmaya hazırlanıyor. Kapalıçarşı'nın esnaf ve çalışanlarından bir kısmı, 2007 yılında 'çarşı pazara karşı' diyerek, çarşının pazar günleri de açılmasına karşı çıkarken, krizin çarşı ekonomisine olumsuz etkisi, bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat, çarşının pazar günleri kapalı kalmasının eskiden kalma bir gelenek olduğunu, buna yönelik bir karar bulunmadığını kaydederek, çarşının pazar günü açılması durumunda güvenliğinin sağlanması, turizm operatörleri ve acentelerin organize edilmesi için birlik içerisinde çalışması gerektiğine işaret etti.



24 SAAT İŞLEYEN ÇARK



Tarihi yarımadanın hemen hepsinin turizme bağlı ve müşterilerin yüzde 70'inin yabancı olduğunu vurgulayan Fırat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çarşının pazar günü açılması, burasının ekonomisinin artacağı, çalışanın para kazanacağı , artı mesai yapacağı anlamına geliyor. İşleyen bir çark... Pazar günü açıldığında, günlük cirodan daha fazla ciro olur." Kapalıçarşı'nın 24 saat açık olması halinde 24 saat işleyeceğini söyleyen Fırat, "Bir yıl üzerinden baktığımızda 52 gün, bayramlarla birlikte 2 aya tamamlanıyor. Pazar günü açık olursa, 2 aylık gelir buradaki bir kiracının 1 senelik kirasını karşılar" dedi.



KUYUM KAN KAYBEDİYOR



Çarşının pazar günleri açılması konusunda referandum yapacaklarını bildiren Fırat, yüzde 50'lere yakın 'evet' oyu almaları durumunda kararı uygulamak konusunda kararlı olduklarını ifade etti. İstanbul Mücevheratçılar Kuyumcular Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de çarşının pazar günleri açılması konusunda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ı ziyaret ettiklerini anlattı. Yıldırımtürk, Kapalıçarşı'nın pazar günü açılmasının zor olmadığını belirterek şöyle devam etti: "Kuyumculuk sektörü kan kaybediyor. Krizle beraber altın fiyatlarının yükselmesi sektörü olumsuz etkiledi. Kapalıçarşı'nın en önemli işletmeleri bugün kapanıyor. Bunun aşılabilmesi için hem çarşıdaki diğer 11 sektör hem de kuyumculuk sektörü, çarşı, pazar günü açıldığında çok daha fazla verim elde edecek diye düşünüyoruz."