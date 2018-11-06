"Kapadokya'da Turizm Bakanı'na en ilginç soruyu bir kadın esnaf sordu, kahkahayı patlattı"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la 2 günlük Kapadokya turuna çıktı, geziden detayları aktardı. "Gazeteci grubu olarak biz merak ettiğimiz her şeyi sorduk ama en ilginç soruyu Mustafapaşa Köyü’nü ziyaretimiz sırasında bir kadın esnaf sordu" diyen Semercioğlu, "Çarşı’da hediyelik eşya dükkanı olan kadın, trafik ceza yazdığı için tur otobüslerinin gelmediğinden şikayet etti" ifadesini kullandı. “Mesela ETS Tur buraya gelmeyi kesti. Gelmesi için ne yapabiliriz?” diyen kadın, aynı zamanda ETS Tur'un sahibi de olan Bakan Ersoy'u güldürdü.

Ersoy yeni sistemle birlikte sektörden gelen bakanlardan biri.

Semercioğlu'nun "Turizm Bakanı’yla iki günlük Kapadokya turu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Pek çok kişi gibi ben de Mehmet Nuri Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanlığı için çok doğru bir tercih olduğunu başından beri söylüyorum...

Bakan’la yaptığımız iki günlük Kapadokya turunda buna bizzat şahit oldum... Birincisi, Bakan çok hızlı... İkincisi, çözüm odaklı...

Hani futbol tabiriyle söyleyecek olursak, doğrudan gole giden golcüler gibi...

İki gün boyunca 200 kilometreden fazla yol kat ettik Nevşehir bölgesinde...

Sabahın köründe balona da bindik, Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni de ziyaret ettik... Üniversiteye de gittik, çömlek yapımına da...

Binlerce yıllık kiliseleri de gezdik, Göreme Açıkhava Müzesi’ni de...

Yapımı süren yeni müzeyi de gördük, özel sektörün yaptığı müzeleri de... Baş döndüren bir temposu vardı Bakan’ın...

İki gün boyunca, Hürriyet’in cuma günü manşete taşıdığı Kapadokya’daki kaçak yapılarla ilgili incelemeler yaptı...

STK’larla, vatandaşla görüştü, Kapadokya için oluşturulacak Alan Yönetim Sistemi için son görüşmeleri yaptı. Bu sistemle bölge üzerinde yetki çalışması yaşayan bakanlıklar ve yerel yönetimler tek bir çatı altında toplanacak.

Bakan’a en ilginç soruyu kim sordu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la koşuşturma sırasında çok sık sohbet etme imkanımız oldu.

Gazeteci grubu olarak biz merak ettiğimiz her şeyi sorduk ama en ilginç soruyu Mustafapaşa Köyü’nü ziyaretimiz sırasında bir kadın esnaf sordu.

Çarşı’da hediyelik eşya dükkanı olan kadın, trafik ceza yazdığı için tur otobüslerinin gelmediğinden şikayet etti...

“Mesela ETS Tur buraya gelmeyi kesti. Gelmesi için ne yapabiliriz?” deyince Bakan’la birlikte biz de kahkahayı patlattık...

Kadın esnaf, ETS Tur’un Bakan’ın şirketi olduğundan habersiz bu soruyu sormuştu...

Bakan da trafiğin işini yaptığını, tur otobüslerine bir yer ayrılması için konuşacağını söyledi.

“ETS Tur’a da tekrar gelmelerini söylerim” deyince yine kahkahayı patlattık hep birlikte...