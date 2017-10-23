Kapadokya’da turistlerin gözdesi, yöresel el sanatları

NEVŞEHİR, (DHA) - GÖREME Turizm Geliştirme Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin yöresel el sanatlarına ilgi duyduğunu belirterek, \"Yöremize ait el sanatları, turistler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına taşınıyor. Bölge insanına ekonomik katkı sağlıyor\" dedi.

Göreme Turizm Geliştirme Başkanı Durmaz, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’daki yöresel el sanatlarının, yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Durmaz, el emeğiyle yapılan bez bebek, takı, çanak, çömlek ve peri bacası maketlerine özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini kaydetti. Kapadokya bölgesinin, sadece peribacaları ve vadileriyle değil; zengin el sanatlarıyla da turistlerin gözdesi olduğunu belirten Başkan Durmaz, \"Kapadokya bölgesine gelen turistler, kültür, doğa ve inanç turizmi çerçevesinde geliyor. Bölgedeki kültür turizmi nedeniyle yabancı turistler, hediyelik eşya alırken, kültürümüzü yansıtan ürünleri satın alıyor. Böylelikle hem kendi yöremize ait el sanatları, turistler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına taşınıyor hem de bölge insanına ekonomik katkı sağlıyor\" dedi.



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