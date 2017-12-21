Kapadokya’da Erken Tunç Çağı'na ait antik yerleşim yeri bulundu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan arkeologlar, değişik medeniyetlere evsahipliği yapan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya’da, Erken Tunç Çağı dönemine ait antik yerleşim yeri buldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, Doç. Dr. B. Tolga Uyar, Yrd. Doç. Dr. F. Volkan Güngördü, Yrd. Doç. Dr. B. Şerife Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Peker, Öğretim Görevlisi Pınar Çaylı ve Araştırma Görevlisi Can Erpek’ten oluşan ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek arkeolojik sitler listesine alınan Göreme Höyük (Çakıltepe Höyük) çevresinde arkeolojik kazı ve araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarla höyük çevresinde Erken Tunç Çağı’yla (M.Ö. 3000-2000) başlayan, Orta Tunç Çağı ile (M.Ö. 2000-1750) devam eden antik yerleşim yeri tespit edildi. Ayrıca höyüğü çevreleyen yerleşim alanında Demir Çağı (MÖ 900-330), Helenistik-Roma (MÖ 3-1. yüzyıllar) ve Erken Bizans (MS 5-6. yüzyıllar) dönemine ait arkeolojik tabakalara rastlandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çakıltepe Alan Çalışmaları Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, \"Rektörlüğümüzün desteği ve Nevşehir Müze Müdürlüğü\'nün katılımı ile Çakıltepe Höyük’te 2017 yılında arkeolojik kazı çalışmalarını gerçekleştirebilmek için gereken izinleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alarak çalışmalara başladık. Bununla birlikte ilk çalışmamız, alanın geniş çaplı kazı çalışmalarına hazırlanması için gereken teknik altyapının oluşturulması, höyükte bulunan kültür dönemlerinin tespit edilmesi ve belirlenen alanlarda başlangıç sondajlarının gerçekleştirilmesi oldu. Teknik altyapının oluşturulması ile birlikte yerleşimin tamamına yayılan yüzey araştırmalarını yaparak, yerleşimin sadece höyükten ibaret olmadığı ve höyüğü çevreleyen ikinci bir yerleşim alanının daha olduğunu tespit etti. Bu sonuçlar neticesinde Çakıltepe’de başlangıç aşamasında düşünülenden daha zengin bir kültürel ve bilimsel veri kaynağı ile karşılaştık” dedi.

Çakıltepe’de bulunan kültür katmanlarının tespit edilmesini sağlayan detaylı yüzey araştırmasıyla birlikte ilk kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, “Bölgede yaptığımız çalışmalarda MS 5-6. yüzyıllara ait olduğu anlaşılan duvar kalıntılarını açığa çıkardık ve başlangıç kazılarından beklenen verilerin elde ederek 2017 yılı çalışmalarımızı tamamladık. 2018 yılın Mayıs ve Haziran aylarında kazı çalışmalarımızı çok daha geniş ölçekte gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Göreme Milli Parkı’nın hemen yanında yer alan Çakıltepe Höyük’ten elde edeceğimiz kültürel ve bilimsel verilerin, daha çok Ortaçağ yerleşimi ile tanınan bölge tarihinin, çok daha erken dönemlerden itibaren anlaşılmasına yönelik ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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