Kapadokya, kar altında güzel

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya\'da kar yağışı etkili olurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kapadokya\'daki Peribacaları dün gece başlayan kar yağışı ile ayrı güzelliğe büründü. Tatilci ve turistlerin yanı sıra günü birlik ziyaretçiler, peribacalarının karlı görüntüsünü \'Peribacaları gelinliklerini giymiş\' diyerek fotoğraf makineleri, kameraları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Malezya ve Çin\'den gelen turistler Kapadokya ilk defa geldiklerini ve karlar altında çok güzel olduğunu söyledi. Karın tadını çıkaran bir grup Güney Koreli turistler de Paşabağ\'da kartopu oynadı.