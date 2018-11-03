'İmar affı', 60 milyon yılda oluşan ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da peri bacalarında, mağaralarda kaçak yapılaşmayı hızlandırdı. Aşk Vadisi, Güvercinlik, Çavuşin, Görkündere Vadisi’nde butik otel, kafe, villa, ahır yapılarak yok ediliyor.

60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve kül tabakalarının yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Kapadokya'daki turizmciler, esnaf ‘imar barışı’ndaki son durumu şu sözlerle özetledi: “İmar affıyla tarihi mağaralar ve vadilerde yapılan inşaat, büyütme tadilatı, iş makinelerinin sesleri, tarihin çığlıkları gibi kulaklarımızı tırmalıyor. Açıkçası Kapadokya imar affına kurban ediliyor!”

10 bin hektarlık alanda, kaçak yapılaşma

Selahattin Sönmez ve Aysel Alp'in haberine göre, 8 Haziran’da yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle, 1 Ocak 2018’den önce yapılmış olan imara aykırı konut, otel, kafe, restoran, ahır sahipleri ‘yapı kayıt belgesi’ almak için başvurma hakkına sahip.

Bununla birlikte; birinci derece tarihi ve doğal sit olan Ortahisar, Avanos, Ürgüp, Uçhisar ve Göreme’yi kapsayan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yaklaşık 10 bin hektarlık alanda, kaçak yapılaşma bu yasayla birlikte hızla arttı.

Hürriyet'te "Peribacasının çığlıkları" başlığıyla yayımlanan yazınını tamamı için tıklayınız