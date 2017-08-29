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Kapadokya, bayrama beklenen ziyaretçi rakamının altında giriyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya, 10 günlük Kurban Bayramı’nda ziyaretçi açısından beklenenin altında kaldı

29 Ağustos 2017 17:48

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya, 10 günlük Kurban Bayramı’nda ziyaretçi açısından beklenenin altında kaldı.
Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, bölgedeki tarihi ve turistik yerlerinin bayram boyunca yüzde 50- 60 oranında dolu olduğunu söyledi. Dinler, 10 günlük tatillerin Kapadokya bölgesine yaramadığını ifade etti. Bölgede bayram sonu da hareketlilik beklediklerini kaydeden Dinler, “Bayramın 2. ve 3\'üncü günü bir yoğunluk var. Bayram sonrasında da bölgede bir hareketlilik bekliyoruz. Kurban bayramı tatilinin 10 gün olması tatilcilerin özellikle sahil bölgelerini tercih etmesine neden oluyor\" dedi.

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