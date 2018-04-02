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Ekonomi

KAP: Vakıflar Bankası 2017 yılı yardım ve bağışlarını duyuracak

İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Vakıflar Bankası 2017 yılında yapılan yardım ve bağışları Genel Kurul'da ortaklarına duyuracak

02 Nisan 2018 14:58

İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Vakıflar Bankası 2017 yılında yapılan yardım ve bağışları Genel Kurul\'da ortaklarına duyuracak.
Vakıflar Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bankamız Yönetim Kurulu\'nun 30 Mart 2018 tarihli kararı ile; 2017 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 4.728.694,80 TL olduğu hususunun yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.”

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