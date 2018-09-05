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Ekonomi

KAP: Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda iki üye değiştirildi

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türk Telekom, Hazine'nin "altın hisse" olarak adlandırılan C grubu imtiyazlı hissesini temsil eden yönetim kurulu üyesi Suat Hayri Aka ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Fahri Kasırga istifa etti

05 Eylül 2018 12:54

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türk Telekom, Hazine\'nin \"altın hisse\" olarak adlandırılan C grubu imtiyazlı hissesini temsil eden yönetim kurulu üyesi Suat Hayri Aka ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Fahri Kasırga istifa etti.
Türk Telekom\'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Aka\'nın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan atandı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
Kasırga\'nın yerine ise Temmuz ayından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Selim Dursun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 

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