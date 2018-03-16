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Ekonomi

KAP: TEB'in sermaye artırma başvurusu onaylandı

İstanbul, 16 Mart (DHA) – TEB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, bankanın sermaye artırma başvurusunun onaylandığı duyuruldu

16 Mart 2018 15:12

İstanbul, 16 Mart (DHA) – TEB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, bankanın sermaye artırma başvurusunun onaylandığı duyuruldu.
TEB tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“OLMUKSAN  INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.\'nin 32.602.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 163.012.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı  içerisinde, 49.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, yüzde 151.83  oranında artırılarak 82.102.500 TL\'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun  onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu\'nun 22.02.2018 tarih ve 2018/8 sayılı SPK  Bülteninde duyurulmuştu.
OLMIP payları  ile ilgili olarak, şirketin ana ortağı olan I.P.Container Holdings (Spain)  S.L. rüçhan haklarının tümünü kullanarak bedelli arttrım sürecine  katılmıştır. Bu işlemle  birlikte I.P. Container Holdings Spain (S.L.)\'nin Olmuksan International  Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'nin sermayesindeki payları 15.03.2018  tarihi itibariyle yüzde 92.75 olmuştur.”

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