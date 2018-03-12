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Ekonomi

KAP: Migros Uyum Marketler için ön görüşmeler yapıyor

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Migros, Uyum Marketleri satın alma için ön görüşmeler yapıldığını ancak henüz somut bir gelişme olmadığı duyurdu

12 Mart 2018 15:01

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Migros, Uyum Marketleri satın alma için ön görüşmeler yapıldığını ancak henüz somut bir gelişme olmadığı duyurdu.
Migros tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
\"Şirketimizin, Uyum Marketleri satın almak için görüşmeler yaptığına dair 11 Mart 2018 tarihinde Hürriyet gazetesi ve diğer bazı basın ve yayın organlarında haberler yer almıştır.
\"Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir.
\"Bu kapsamda, Makro Market A.Ş. ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde Şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır\"

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