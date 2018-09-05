KAP: Migros Ağustos'ta 27 yeni mağaza açtı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Migros\'un 19 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 1 adet Toptan ve 1 adet Ramstore formatında, toplam 27 satış mağazası Ağustos ayı içinde hizmete açıldı.

Migros\'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos 2018 itibariyle şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2 bin 36 ve yurtdışındaki iştirakleri aracılığıyla 42 olmak üzere toplam 2 bin 78\'e çıktı. Şirketin mağaza sayısı 2017 sonunda, 1,858 adeti yurtiçi olmak üzere toplam 1,897 adet düzeyindeydi.