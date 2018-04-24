KAP: Kaleseramik kayıtlı sermayesini artırma kararı aldı

İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Kaleseramik, kayıtlı sermaye tavanını artırdığını duyurdu.

Kaleseramik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulu\'nun 24.04.2018 tarihli toplantısında;

- Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflemekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,

- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu\'nun 18\'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu\'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; yeni bir beş yıllık süre belirlenerek, Şirketimiz mevcut 397.957.727.-TL (üçyüzdoksanyedimilyondokuzyüzelliyedibinyedi yüzyirmiyedi Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 497.957.727.-TL (dörtyüzdoksanyedimilyon dokuzyüzelliyedibinyediyüzyirmiyedi Türk Lirası)\'na artırılmasına,

- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 7\'nci maddesinin ekteki şekilde tadiline,

- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.”