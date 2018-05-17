KAP: İş Bankası'na 367 gün vadeli sendikasyon kredisi

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - İş Bankası 447 milyon dolar ve 867.6 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

İş Bankası\'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bankamız 447 milyon dolar ve 867.6 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; dolar dilimi için \"Libor+yüzde 1.30\" ve euro dilimi için \"Euribor+yüzde 1.20\" olarak gerçekleşmiştir.\"