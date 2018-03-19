T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: ING Bank, iskontolu finansman bonosunun vade başlangıç tarihini duyurdu

İstanbul, 19 Mart (DHA) – ING Bank, nitelikli yatırımcıya satışa sunulan bonoların vadelerinin başladığını duyurdu

19 Mart 2018 19:14

İstanbul, 19 Mart (DHA) – ING Bank, nitelikli yatırımcıya satışa sunulan bonoların vadelerinin başladığını duyurdu.
İNG Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Bankamızın, ING Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli, 105,000,000.-TL nominal değerli, iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleştirilmiş olup, iskontolu finansman bonolarının vade başlangıç tarihi 19 Mart 2018, itfa tarihi 14 Aralık 2018\'dir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAING BankBankKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPING Menkul Değerler ATLMartAralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24