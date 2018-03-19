KAP: ING Bank, iskontolu finansman bonosunun vade başlangıç tarihini duyurdu

İstanbul, 19 Mart (DHA) – ING Bank, nitelikli yatırımcıya satışa sunulan bonoların vadelerinin başladığını duyurdu.

İNG Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

“Bankamızın, ING Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli, 105,000,000.-TL nominal değerli, iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleştirilmiş olup, iskontolu finansman bonolarının vade başlangıç tarihi 19 Mart 2018, itfa tarihi 14 Aralık 2018\'dir.”