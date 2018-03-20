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Ekonomi

KAP: ING Bank 4.0 milyar liraya kadar bono/tahvil çıkaracak

İstanbul, 20 Mart (DHA) – ING Bank finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğüne verilen yetkileri duyurdu ING Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “Bankamız Yönetim Kurulu,

20 Mart 2018 12:47

İstanbul, 20 Mart (DHA) – ING Bank finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğüne verilen yetkileri duyurdu
ING Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Bankamız Yönetim Kurulu, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 4.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden seriler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına ilişkin olarak, gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki vermiştir.”

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