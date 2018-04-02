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Ekonomi

KAP: Güneş Sigorta yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Güneş Sigorta yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu

02 Nisan 2018 20:36

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Güneş Sigorta yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu.
Güneş Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Faruk Nafiz İmamoğlu\'nun istifası nedeniyle, boşalan Yönetim kurulu Üyeliği görevine Yönetim Kurulu tarihi itibariyle Sayın Hasan Emre\'nin seçilmesine, Ticaret Sicil Gazetesi\'nde yayınlanan Güneş Sigorta A.Ş. 2 No\'lu İmza Yönergesi 4.Maddesi gereğince şirket adına A Grubu 1.derece imza yetkisi verilmesine ve ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

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