KAP: Güler Yatırım iştiraki pay edinimi duyuruldu

İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Güler Yatırım iştirak firmasının pay edinimini duyurdu

Güler Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüzde 4.997’sına sahip olmuştur.

İştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüzde 4.886’sına sahip olmuştur.”