T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: Göltaş Çimento Sanayi, Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptalini duyurdu

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Göltaş Çimento Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptali duyuruldu

07 Mart 2018 20:28

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Göltaş Çimento Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptali duyuruldu.
Göltaş Çimento Sanayi tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“15.01.2016 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak;  Rekabet Kurulu tarafından  Şirketimiz aleyhine verilen  14.532.699,42 TL idari para cezasına ilişkin işlemin iptali için Şirketimizce  Ankara İdare Mahkemesi\'nde açılan davada, Mahkeme\'nin 01.02.2018 tarih ve 2018/227 kararı ile \" idari işlemin İPTALİNE\"  karar verilmiş olup kararın istinaf yolu açıktır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAGöltaşSanayiKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPRekabet KuruluKAPaKuruluTLMahkemesiMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24