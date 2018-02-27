KAP: Global Yatırım'ın bağlı şirketi EBRD'den 20 milyon euro kredi alıyor (2)

İstanbul / 27 Şubat, (DHA) - Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığı 20 milyon euro finansman desteğini Karadağ’daki işlettiği Adria Limanı’nın kapasitesinin artırılması için kullanacak.

Şirket EBRD’den 20 milyon kredi alacağını dün geç saatlerde bu finansman sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) duyurmuştu.

Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu finansman, Karadağ ve sektörümüze duyulan güveni gösteriyor. EBRD, uzun zamandır Global Ports Holding’in çözüm ortağı olarak hareket ediyor. Finansman desteğiyle Adria Limanı’nın tesisleri geliştirilecek ve modern ekipmanlarla donatılacak. Böylelikle liman, Doğu Adriyatik’in lojistik üssüne dönüşecek” diye konuştu.

Şirketin, KAP\'a yaptığı açıklamada, Liman Grubu bağlı ortaklıklarından Karadağ\'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of Adria şirketinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 20 milyon euro yedi yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladığı ve kredinin alt yapı yatırımları, rıhtım rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.

EBRD finansmanı ile Adria Limanı’nın Balkanlar’ın başlıca ticaret limanı haline gelmesi için yük elleçleme ve depolama alanlarının genişlemesine yönelik gerekli yatırımlar yapılacak. Adria Limanı’nın uzun vadede Avrupa ile Türkiye arasında ihraç yüklerini taşıyan kamyonlar için başlıca aktarma merkezi olması hedefleniyor.

Adria Limanı, Global Ports Holding’in Türkiye dışında ilk yatırımı özelliği taşıyor. Limanın yatırım programı yeni vinçler ile konteyner elleçlemesi için kamyon ve diğer ekipmanların tedarik edilmesinin yanı sıra; frigorifik konteynerler için özel depolama alanları inşasını içeriyor. EBRD Ulaştırma Projeleri Direktörü Sue Barret ise verdikleri desteğin sonucunun bir başarı öyküsüne dönüşeceği konusunda şüphe duymadıklarını dile getirdi.