T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: Global Yatırım'ın bağlı şirketi EBRD'den 20 milyon euro kredi alıyor

İstanbul / 27 Şubat, (DHA) - Global Yatırım Holding’in Karadağ’daki bağlı ortaklarından Port of Adria Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 20 milyon euro tutarında sözleşmesi imzaladı

27 Şubat 2018 12:13

İstanbul / 27 Şubat, (DHA) - Global Yatırım Holding’in Karadağ’daki bağlı ortaklarından Port of Adria Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 20 milyon euro tutarında sözleşmesi imzaladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada, Liman Grubu bağlı ortaklıklarından Karadağ\'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of Adria şirketinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 20 milyon euro yedi yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladığı ve kredinin alt yapı yatırımları, rıhtım rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAGlobal Yatırım Holdingin KaradağdakiPortAdria AvrupaKalkınma BankasıKamuyu Aydınlatma Platformu KAPLiman GrubuKaradağBar LimanınıAdriaAvrupaKalkınma Bankası EBRD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24