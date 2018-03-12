T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: Global Yatırım finansal sonuçlarını açıkladı

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Global Yatırım tarafından tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin finansal sonuçları açıklandı

12 Mart 2018 14:00

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Global Yatırım tarafından tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin finansal sonuçları açıklandı.
Global Yatıorım tarafından KAP’a yapılan çaıklamada şöyle denildi:
“Hisseleri Londra Borsası\'nda işlem gören, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc Yönetim Kurulu, ilki 29 Eylül 2017 tarihinde dağıtılan ara dönem karpayı ile birlikte  2017 yılına ilişkin olarak toplam 35 milyon ABD doları karpayı dağıtma kararı almıştır.
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, diğer taraftan, 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklamıştır. 2017 sonuçlarına ilişkin olarak özet bilgiler şu şekildedir:
Şirketin finansal performansı yılın ikinci yarısında önemli bir iyileşme kaydetmiş olup; yılın son çeyreğinde ABD doları bazında  ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirler %15.8, kruvaziyer ve ticari segment\'lere ilişkin FAVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kar) ise %1.5 artış kaydetmiştir. 2017 yılında kruvaziyer ve ticari segmentlere ilişkin FAVÖK 80.5 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirketin faaliyet karı 10.9 milyon ABD Doları olarak, 2016 yılına kıyasla daha düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise, 2017 yılında Londra Borsası\'nda gerçekleşen halka arza ilişkin giderler ile liman işletme haklarından kaynaklanan ve nakit çıkış yaratmayan amortisman giderlerinin daha yüksek seviyede gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmıştır. 
Konsolide FAVÖK  bir önceki yıla kıyasla yatay seyrederken, konsolide EBITDA marjı, Türk kruvaziyer limanlarındaki jeopolitik tedirginliğe rağmen %64.7 ile güçlü seviyesini korumuştur
Toplam yolcu sayısı 2017 yılında %15.2 seviyesinde güçlü bir artış göstermiştir. Jeopolitik tedirginlikten dolayı, karlılığı yüksek Türk limanların konsolide rakamlara katkısı sınırlı olmuş ve kruvaziyer gelirleri ABD Doları bazında %6.3 gerilemiştir. Ancak, Türk limanları hariç tutulduğunda ABD Doları bazında kruvaziyer  gelirleri %9.9, kruvaziyer segmentin FAVÖK\'ü ise %6.3 artış kaydetmiştir.  
2017 yılında Şirketin ticari segmenti çok güçlü bir performans sergilemiş; kargo hacimleri %16\'nın üzerinde büyüme kaydederken, ticari segmente ilişkin FAVÖK ABD Doları bazında %9.7 artış göstermiştir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAGlobal YatırımKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPGlobal YatıorımKAPaLondra BorsasıGlobal Ports Holding Plc Yönetim KuruluEylül 2017ABDGlobal Ports Holding PlcFAVÖK FaizVergiKarABD DolarıABD Doları olarak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24