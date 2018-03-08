T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: Eminiş yeni yönetim kurulu adaylarını duyurdu

İstanbul, 8 Mart (DHA) – Eminiş tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu bağımsız adaylarını duyurdu

08 Mart 2018 19:14


İstanbul, 8 Mart (DHA) – Eminiş tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu bağımsız adaylarını duyurdu.
Eminiş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi Hakkında Bilgilendirme
Şirketimiz Yönetim Kurulu   08.03.2018 tarihli toplantısında alınan 301 no\'lu karar aşağıdaki gibidir;
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin  Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Müfit AKGÜN ve Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU\'nun  seçilmelerinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAEminişKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPKAPaYönetim KuruluBelirlenmesi Hakkında Bilgilendirme Şirketimiz Yönetim KuruluYönetim KomitesiYönetim KurulumuzaKuruluSayın Müfit AKGÜNSayın Muharrem NazifYılı Olağan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24