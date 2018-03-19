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Ekonomi

KAP: Eczacıbaşı'ının pay satışına Rekabet Kurulu izni

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Eczacıbaşı, şirketin hisselerinin yüzde 47

19 Mart 2018 16:27

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Eczacıbaşı, şirketin hisselerinin yüzde 47.61’ine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınmasına Rekabet kurulu tarafından izin verildiğini duyurdu.
Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı\'nın yüzde 47.61\'sine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınması işlemi için Rekabet Kurulu\'na başvurulduğu haberi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 16/03/2018 tarihi itibariyle Rekabet Kurumu satın alma işlemine izin vermiş olup, onay süreci SPK nezdinde devam etmektedir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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