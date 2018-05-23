KAP: Aselsan'dan şirket paylarının işleme kapatılması talebi

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz planlarına bağlı olarak, Borsa İstanbul\'dan şirket paylarının işlem sırasının kapatılmasını talep etti.

Aselsan\'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Şirketimiz mevcut çıkarılmış sermayesinin 1,000,000,000 TL\'den 1,140,000,000 TL\'ye artırılması suretiyle, toplam 140,000,000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır.

\"Planlanan ikincil halka arzla ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş.\'den Şirketimiz paylarının işlem sırasının 23 Mayıs 2018 tarihinde seans açılmadan önce kapatılması talep edilmiştir.\"