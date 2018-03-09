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Ekonomi

KAP: Arçelik rekabet kurulu tarafından soruşturulduğunu duyurdu

İstanbul, 9 Mart (DHA) – Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket hakkında rekabet kurulu tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyurdu Arçelik tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi, “Rekabet Kurulu'nun serma

09 Mart 2018 12:39

İstanbul, 9 Mart (DHA) – Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket hakkında rekabet kurulu tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyurdu
Arçelik tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Rekabet Kurulu\'nun sermayesinin %100\'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş.\'ne iletilen  yazısında; 4054 sayılı Kanun\'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketten savunma talep edilmektedir.
“Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”   

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