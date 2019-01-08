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Ekonomi

KAP - Levent Yapılandırma Yönetimi'nin muafiyet başvurusu onaylandı

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Türk Telekom, hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığını açıkladı

08 Ocak 2019 13:04

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Türk Telekom, hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi\'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığını açıkladı.
Türk Telekom\'un Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
\"Sermaye Piyasası Kanunu\'nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.\'nin (LYY) Sermaye Piyasası Kurulu\'na başvuruda bulunduğuna dair yapmış olduğumuz 26 Aralık 2018 tarihli açıklamamız akabinde, hissedarımız LYY tarafından şirketimize 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan bildirimde Sermaye Piyasası Kurulu\'nun 4 Ocak 2019 tarihli kararı uyarınca muafiyeti onayladığı bildirilmiştir.\"
Bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ\'nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom\'un yüzde 55 hissesi, bankalara ait olan özel amaçlı şirket olan LYY tarafından devralınmıştı.

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