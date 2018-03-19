T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP - İndeks Bilgisayar likidite hizmeti anlaşmasını sonlandırdı

İstanbul, 19 Mart (DHA) - İndeks, İş Yatırım ile arasındaki likidite sağlayıcılık sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu

19 Mart 2018 12:38

İstanbul, 19 Mart (DHA) - İndeks, İş Yatırım ile arasındaki likidite sağlayıcılık sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.
İndeks tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Şirketimiz 20.11.2015 tarihindeki özel durum açıklamasıyla, Borsa İstanbul A.Ş.\'nin ilgili mevzuatında düzenlenen Likidite Sağlayıcılığı kapsamında İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş. paylarına likidite sağlanması amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Süreç içerisinde Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarda işlem gören  Şirketimiz paylarının derinliğinde, likiditesinde ve işlem kabiliyetinde gözlenen artış sonucu arzu edilen noktaya ulaşılmış olup,  bahsi geçen hizmet sözleşmesinin 16.03.2018 tarihinde seans sonundan itibaren sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAYatırımKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPBorsaSağlayıcılığıBilgisayar Sistemleri Müh SanYatırım Menkul Değerler ASüreçBorsa İstanbulAna Pazarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24