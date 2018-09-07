T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP - Altur: Anlaşma imzalanacağı gerçek dışı

Serhan Türk - İstanbul, 7 Eylül (DHA) - ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi, bugün sosyal medyada yer alan uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı

07 Eylül 2018 18:47

Serhan Türk - İstanbul, 7 Eylül (DHA) - ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi, bugün sosyal medyada yer alan uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi\'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bazı sosyal medya platformlarında Altur Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketinin uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı iddaa edildi. Şirketimizin adı geçen firma ile ortaklığının  bulunmadığı hatta aynı açıklamada konu olan 1 Ekim 2018 tarihinde anlaşma imzalanacağı da gerçek dışıdır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TürkEylül DHAALTUR Turizm ServisTicaret LimitedKamuyu Aydınlatma Platformu KAPAltur Turizm ServisEkim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24