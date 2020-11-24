Kaosa neden olmuştu; Shanghai Havalimanı'nda Koronavirüs'e yakalanan çalışanlara Kuzey Amerika'dan gelen kargodan bulaşmış

Çin’de Shanghai havalimanında kriz anlarına neden olan Koronavirüs vakalarının Kuzey Amerika’dan gelen bir kargodan bulaştığı anlaşıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı’nda yüzlerce uçuş iptal edilirken, 2 kargo çalışanında Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu önlem amaçlı teste tabii tutulacak kişilerin kaçmaya başlaması kriz anlarına neden oldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan iki kargo çalışanının temas takibi, Kuzey Amerika’dan gelen bir ve çalışanların temizlediği bir kargoda son buldu.

Çin’de Koronavirüs büyük orada kontrol altında olsa da yetkililer kışla birlikte yeni vaka kümelerinin gelebileceğine dair uyarıda bulunuyor.