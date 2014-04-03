Kaos ikinci günde de sürüyor

Lufthansa uçakları grevin ikinci gününde de pistte kaldı.

Alman pilot sendikası Cockpit'e üye pilotların

başlattığı üç günlük grevin, Lufthansa'ya milyonlarca euroluk zarara yol açacağı düşünülüyor.

Lufthansa CEO'su Christoph Franz, pilotlara firma ve yolcuların iyiliği

için bir an önce müzakere

masasına oturma çağrısında bulundu.

Bild gazetesine bir demeç veren Franz, "Umarım bir an önce görüşmeleri yaparız ve iki taraf için de

kabul edilebilir bir uzlaşıya varırız” dedi.

Franz, "Lufthansa uçma kapasitesine sahip tek havayolu değil. Başka alternatifler de var. Bu

nedenle bu haftaki greve katılanların neyin tehlikede olduğunu düşünmeleri gerek” şeklinde konuştu.

Cuma gününe kadar sürmesi beklenen grevden yaklaşık 425 bin yolcu etkilenecek. Yaklaşık 3 bin

800 uçuş ise iptal edildi.

Öfkeli pilotlar eylem düzenledi

Pilotlar, çarşamba günü, Frankfurt Havaalanı önünde

firmayı açgözlülükle suçlayarak protesto

gösterisi düzenledi.

Pilotlar, “Pilotlar sorumluluğu, şişman kediler de kârı

alıyor”, “Nonstop kâr” şeklinde pankartlar taşıdı.

Lufthansa geçen yıl 313 milyon euro net kâr elde etmişti.

Sendika üyesi pilotlar, daha fazla ücret talep ediyor ve Alman havayollarının

iki yıldır süren

görüşmelerde müzakere edilebilir bir teklif sunamadığını iddia ediyor.

