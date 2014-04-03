Kaos ikinci günde de sürüyor

Lufthansa uçakları grevin ikinci gününde de pistte kaldı.
Alman pilot sendikası Cockpit'e üye pilotların
başlattığı üç günlük grevin, Lufthansa'ya milyonlarca euroluk zarara yol açacağı düşünülüyor.
Lufthansa CEO'su Christoph Franz, pilotlara firma ve yolcuların iyiliği
için bir an önce müzakere
masasına oturma çağrısında bulundu.
Bild gazetesine bir demeç veren Franz, "Umarım bir an önce görüşmeleri yaparız ve iki taraf için de
kabul edilebilir bir uzlaşıya varırız” dedi.
Franz, "Lufthansa uçma kapasitesine sahip tek havayolu değil. Başka alternatifler de var. Bu
nedenle bu haftaki greve katılanların neyin tehlikede olduğunu düşünmeleri gerek” şeklinde konuştu.
Cuma gününe kadar sürmesi beklenen grevden yaklaşık 425 bin yolcu etkilenecek. Yaklaşık 3 bin
800 uçuş ise iptal edildi.
Öfkeli pilotlar eylem düzenledi
Pilotlar, çarşamba günü, Frankfurt Havaalanı önünde
firmayı açgözlülükle suçlayarak protesto
gösterisi düzenledi.
Pilotlar, “Pilotlar sorumluluğu, şişman kediler de kârı
alıyor”, “Nonstop kâr” şeklinde pankartlar taşıdı.
Lufthansa geçen yıl 313 milyon euro net kâr elde etmişti.
Sendika üyesi pilotlar, daha fazla ücret talep ediyor ve Alman havayollarının
iki yıldır süren
görüşmelerde müzakere edilebilir bir teklif sunamadığını iddia ediyor.