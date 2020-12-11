Kaos GL Derneği'nden gökkuşağına +18 sınırı getiren Ticaret Bakanlığı'na başvuru

LGBT bireylerin hakları için mücadele eden Kaos GL, Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret sitelerindeki ayrımcı uygulamasına ilişkin bilgi edinme başvurusu yaptı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18 uyarısı koyulması şartı getirdi. "LGBT", "Love is Love" (Aşk aşktır), "Pride" (Onur), “Peace” (Barış), "LGBT Power" (LGBT Gücü), "Equality” (Eşitlik), Bisexual (Biseksüel), Freedom (Özgürlük), Lesbian (Lezbiyen), Gay (Gey) yazan ürünler ve gökkuşağı temalı ürünlerin e-ticaret sitelerindeki reklamlarına durdurma cezası verdi.

KaosGL’nin haberine göre kurul bu ayrımcı uygulamasını “İnceleme konusu ürün ve tanıtımların ‘+18’ yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulduğu, bu durumun çocukların ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

Kaos GL Derneği, Bakanlığın basın bülteniyle duyurduğu bu karara ilişkin bilgi edinme başvurusu yaptı. Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, basın bülteniyle duyurulan bu kararların gerekçeli hallerini talep etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuruda ayrıca Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin imzasıyla gönderildiği ve içeriğinde "Bu bağlamda, ülke çapında tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan e-ticaret platformlarının bu konuda hassasiyet göstermesi ve bahsi geçen önlemleri alması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim" ibarelerine yer verilen bir yazı bulunup bulunmadığı da soruldu.