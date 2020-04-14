Kaos GL'den RTÜK Başkanı Şahin'e tepki: RTÜK elini LGBTİ+'lardan çek!

Kaos GL, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Netflix Türkiye yapımı “Aşk 101” hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Başta RTÜK’ün diğer üyeleri olmak üzere tüm kamuoyunu bu sansür çağrılarına ve LGBTİ+ karşıtlığına tepki göstermeye; RTÜK Başkanı’nı ayrımcı açıklamalarından dolayı özür dilemeye ve RTÜK’ü LGBTİ+fobik sansür aracı olarak kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akit gazetesinin "Aşk 101"i hedef alarak, "LGBTİ’li sapkın eşcinseller", "sapkın dizi" gibi ifadeler kullanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Akit'e demeç vererek, "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" dedi.

RTÜK Başkanı'nın ifadeleri hakkında açıklama yapan Kaos GL, RTÜK Başkanı’nın suç işlediğini ve LGBTİ+’ları hedef gösterdiğini de belirterek, “Sansüre son” çağrısı yaptı. Açıklama şu şekilde:

"RTÜK elini LGBTİ+’lardan çek!"

"Netflix’te yayınlanacak Aşk 101 dizisinde eşcinsel bir karakter olduğu iddiasının sosyal medyada paylaşılması ve ardından günlerce devam eden bir siber zorbalık ve nefret kampanyası ile karşı karşıya kaldık. Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, LGBTİ+’ları ve temel haklarını hedef alan bu nefret kampanyaları LGBTİ+’lara dönük ayrımcılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu nefret kampanyasını örgütleyen ve yaygınlaştıranlar arasında, her fırsatta LGBTİ+’ları hedef göstermeyi alışkanlık haline getirmiş Yeni Akit de vardı. Aşk 101 dizisi üzerinden Twitter’da troll ve bot hesaplar tarafından #netflixadamol ve #adamolnetflix etiketleri üzerinden yükselen nefrete çanak tutan Akit Aşk 101 dizisini ilk defa 11 Nisan günü “Net Provakasyon” başlığı ile haber (!) yaptı. Gazete LGBTİ+’lara dönük klişe “eşcinsel sapkınlık” yaklaşımını sürdürdü. Bununla da yetinmeyen Yeni Akit, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’e mikrofon uzattı ve gazetenin iddiasına göre, RTÜK Başkanı Şahin yalnızca fragmanı yayımlanan Aşk 101 dizisi için, “Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ahlaksızlığa geçit vermemekte kararlıyız. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

"RTÜK Başkanı suç işliyor!"

Yeni Akit’te bu yazılanlar doğruysa ve RTÜK Başkanı bu ifadeleri sarf etmişse; RTÜK Başkanı Şahin Anayasamızda da yer alan ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesini ihlal ederek suç işlemektedir. LGBTİ+’ların medyadaki temsiline “ahlaksızlık” diyerek apaçık bir şekilde ayrımcılık uygulamış ve halihazırda sosyal medyada devam eden nefret kampanyalarına çanak tutmuştur. RTÜK Başkanı bu açıklamasıyla, Akit’in nefret söylemi üretme yayma ve teşvik yayınlarına ortak olmuştur. RTÜK’ün görevi ayrımcı saiklerle LGBTİ+’ları sansürlemek değildir. RTÜK’ün görevi, kendi kuruluş yasasına göre yayınların insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olmamasını sağlamak; “cinsiyet ve benzeri” nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları ise engellemektir.

RTÜK Başkanı, her içeriğiyle LGBTİ+’ları damgalayan Yeni Akit çizgisini meşrulaştırmakta ve bu ülkede yaşayan LGBTİ+’ları hedef göstermektedir.

"RTÜK’ün LGBTİ+ düşmanlığı yeni değil!"

Maalesef ki bu açıklama RTÜK’ün ilk LGBTİ+fobik icraati değil. 2019’da “beIN Series HD Comedy” kanalında yayınlanan “Modern Family” dizisine “eşcinsel evlilik yaşayan fertlerin yer alması”, aynı yıl FOX Life kanalında yayınlanan “9-1-1” dizisine “yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntüleri!”, 2018’de P!nk’in “Secrets” şarkısının klibine “Homoseksüel nitelikte erotik dans figürlerine yer verilmesi” gerekçeleriyle çeşitli yaptırımlar uygulaması RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı sansürcü politikalarının sadece birkaçı…

RTÜK, “toplumun milli ve manevi değerleri”, “genel ahlak ve ailenin korunması” ilkelerine dayanarak verdiği kararlar ile hem toplumdaki LGBTİ+’ları yok sayıyor hem de LGBTİ+’ların eşit temsilini engelliyor.

"Sansür, internet ortamına taşınıyor"

1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik” ile RTÜK, yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK’ten internet ortamından yayın lisansı alma zorunluluğu getirdi. Böylece, RTÜK’ün sansüründen sıyrılarak görece özgür yayıncılık yapabilen platformlar için de RTÜK sansürü riski doğmuş oldu.

RTÜK Başkanı’nın tehdidinden anlaşılan odur ki; RTÜK senelerce sistematik olarak yürüttüğü LGBTİ+ karşıtı, ayrımcı ve insan haklarına aykırı sansür geleneğini internet ortamına da taşımak istemektedir. Bu sansürün ifade özgürlüğü önünde büyük bir engel olduğunu ve aynı zamanda ayrımcılık suçu işlediğini RTÜK Başkanı’na hatırlatırız.

"Sansüre son!"

Kaos GL Derneği olarak başta RTÜK’ün diğer üyeleri olmak üzere tüm kamuoyunu bu sansür çağrılarına ve LGBTİ+ karşıtlığına tepki göstermeye; RTÜK Başkanı’nı ayrımcı açıklamalarından dolayı özür dilemeye, RTÜK’ü LGBTİ+fobik sansür aracı olarak kullanmaktan vazgeçmeye ve kamu kurumlarının insan hakları ihlallerini denetlemek için kurulan mekanizmaları görevlerini yapmaya, bu ayrımcılığa karşı harekete geçmeye çağırıyoruz: RTÜK elini LGBTİ+’lardan çek!"