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Kanyonda kayboldu zannedildi: Hayatımın en güzel 3 gününü geçirdim, kelebekler muhteşemdi!

"Tekrar girdiğimde 15 günden aşağı kalmam"

03 Ağustos 2017 10:47

Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi’ndeki Valla Kanyonu’na izinsiz giren ve 3 günün ardından kendi imkânlarıyla kurtulmayı başaran Dr. Mohaç İkbali Yaşar, "Kaybolmadım ama birinin kaybolma ihtimaline karşı arama-kurtarmanın bu kadar güçlü olması beni mutlu etti. Kanyonda hayatımın en güzel 3 gününü geçirdim. Kelebekler, doğal güzellikler, muhteşemdi. Kanyondan çıkıp çay içtim. Tekrar girdiğimde 15 günden aşağı kalmam” dedi.

Yaşar, Habertürk’e yaşadıklarını anlattı ve çektiği fotoğrafları paylaştı.

2 yıldır kanyonlarla ilgili araştırma yaptığını söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde görevli Dr. Afşar, “Kimseye haber vermeden kanyona girdim. 3 gün sonra çıktım. İnsanoğlunun geçebileceği en tehlikeli kanyon diye düşünüyorum. Çok zorlandığım yerler oldu. Çantam suya kapıldı, kamp çantam delindi. Kaybolmadım ama birinin kaybolma ihtimaline karşı arama-kurtarmanın bu kadar güçlü olması beni mutlu etti. Kanyonda hayatımın en güzel 3 gününü geçirdim. Kelebekler, doğal güzellikler, muhteşemdi. Kanyondan çıkıp çay içtim. Tekrar girdiğimde 15 günden aşağı kalmam” dedi. Aynı zamanda ultra maraton koşucusu olan Afşar, en büyük hayalinin Everest’e tırmanmak olduğunu ifade etti.

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