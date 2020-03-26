Kanye West, Trump'a destek verdiği için gördüğü tepkiyi 'ırksal profilleme'ye bağladı

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Ünlü rapçi Kanye West, daha önce "kardeşim" dediği ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemeye devam ettiğini bir kez daha vurguladı ve gördüğü tepkiyi "ırksal profilleme"ye bağladı.

Wall Street Journal gazetesine konuşan West, "insanların siyah olduğu için otomatik olarak Trump'ın politikalarına katılmayacağını düşündüğünü" ifade etti.

West aynı zamanda Trump'ın seçim kampanyasıyla özdeşleşen kırmızı "Amerika'yı Tekrar Harika Yapın" şapkasını taktığı için gördüğü tepkiyi ayrımcılıkla kıyasladı. Ünlü rapçi, "Ünlü olmadan önce siyah bir adam olarak hissettiklerimi bana hatırlattı. Bir restorana girdiğim zaman insanlar bana bir şey çalacakmışım gibi bakardı" dedi.

Kanye, insanların tüm siyahların Demokratlar'a oy vereceğini düşündüğünü dile getirdi, "Ye, kıyafetler hakkında konuşma. Senin hududun bu. Sen siyahsın o yüzden bir Demokratsın".

West, söyleşide İsveç'te gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için Trump ve damadı Jared Kushner'la da yakından çalıştığını ifade etti.