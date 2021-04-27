Kanye West'in Grammy'de giydiği ayakkabılar rekor fiyata satıldı

Rapçi Kanye West'in 2008 Grammy Ödülleri performansında giydiği spor ayakkabıların bir prototipi, bir spor ayakkabının satıldığı rekor fiyata satıldı. West'in Nike ayakkabıları 1.8 milyon dolara alıcı buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kanye West'in "Grammy'de giydiği" Nike Air Yeezy 1 model ayakkabılar özel satışta 1.8 milyon dolara satıldı. Ayakkabıları Rares isimli bir spor ayakkabı yatırım piyasası satın aldı.

1.8 milyon dolar bir spor ayakkabının satıldığı en yüksek fiyat oldu.

Spor ayakkabıda bir önceki rekor, Christie's'te bir açık artırmada 615 bin dolara satılan Micheal Jordan ayakkabıları olmuştu.