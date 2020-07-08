Kanye West: Elon Musk başkan adaylığı sürecimde bana danışmanlık yapıyor, ona uzay programının başında olmayı teklif ettim

T24 Dış Haberler

ABD Başkanlığı için aday olacağını açıklayan rapçi Kanye West, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve eşi Kim Kardashian'ın bu süreçte kendisine danışmanlık yaptığını söyledi. West, başkan adaylığı konusunu yıllardır Musk'la konuştuklarını belirtti.

Forbes dergisine konuşan Kanye West, 2020 ABD Başkanlığı yarışında bağımsız aday olacağını söyledi. West, adaylık sürecinde Elon Musk ve Kim Kardashian'dan danışmanlık aldığını söyledi.

West, "Elon Musk'la yıllardır bunu konuşuyoruz. Ona uzay programımızın başında olmasını teklif ettim.

West, kürtaj karşıtı ve aşı karşıtı olduğunu söyleyerek "Eğer Trump aday olmasaydı Cumhuriyetçi aday olurdum" dedi.

Kanye West, henüz ABD Başkan adaylığı için resmi bir başvuruda bulunmadı. West, aday olacağını Twitter'dan duyurduktan sonra Musk ona "Desteğim sende" yazmıştı.