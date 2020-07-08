Kanye West "Artık Trump'ı desteklemiyorum" dedi; bağımsız başkan adayı olacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'a destek olan açıklamalarıyla bilinen rapçi Kanye West'in artık Trump'ı desteklemediği ve bağımsız olarak ABD Başkanı adayı olmayı planladığı belirtildi.

Forbes dergisine konuşan Kanye West, ABD Başkan adaylığı duyurusu üzerine açıklamalar yaptı. Başkan adaylığı gündeminin yeni çıkacak albümü için bir pazarlama stratejisi olduğu iddialarını reddeden West, artık Donald Trump'a destek vermediğini ve bağımsız olara aday olacağını belirtti.

West adaylığında "Birthday Party" (Doğum Günü Partisi) sloganını kullanacağını söyledi. Başkan adaylığı konusunda herhangi bir resmi adım atmadığı bilinen West, seçim sürecindeki siyasi partneri olarak Wyoming'den bir vaiz olan Michelle Tidball'u seçtiğini söyledi.

Forbes'a yaptığı açıklamalarda Şubat ayında Covid-19'a yakalanıp iyileştiğini düşündüğünü söyleyen West, Koronavirüs aşısına karşı şüpheli olduğunu belirtti.