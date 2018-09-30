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Dünya

Kanye West adını değiştirdi: Ben artık 'Ye'yim

Amerikalı rap şarkıcı West isim değişikliğini Twitter'dan duyurdu

30 Eylül 2018 16:27

Amerikalı rap şarkıcı Kanye West adını "Ye" olarak değiştirdi.

41 yaşındaki West, Cumartesi gecesi yazdığı Twitter mesajında "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi.

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