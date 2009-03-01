Kanuni'yi bile solladı!

İstanbul Ticaret Borsası’nda (İTB) dün yapılan seçimlerde 90 yaşındaki Nejat Ekrem Basmacı yeniden başkan seçildi.



1958’den beri borsa başkanı olan Basmacı’nın bu zaferi, “46 yıl saltanat süren Kanuni Sultan Süleyman’ı bile solladı” şeklinde değerlendirildi.



Basmacı, kendisine rakip çıkan Kiler Grubu Başkanı Ümit Kiler’i 25’e karşı 12 oyla geçerek koltuğunu korudu.



Kiler son dakika adayı



Seçimlerde oy verme işleminin başlamasının ardından adaylığını açıklayan Kiler’in listesi, İslam Ali Kopuz, Mehmet Aktaş, Ahmet Arslan, Musa Sucu, Mahmut Ekrem Ensari, Yunis Aksu, Adem Pehlivan ve Hacı Mehmet Köse’den oluştu. Başkanı Nejat Ekrem Basmacı’nın listesinde ise Atilla Sümer, Ahmet Elmas, Çetin Keçeli, Sadık Erdem, Oğuz Turhan, Ömer Tekin Aslan, Ethem Karaca ve İslam Ali Kopuz bulunuyor.



‘İktidarın formülü’



TOBB bünyesindeki 112 ticaret borsasının oluşturduğu Ticaret Borsaları Konseyi’nin de Başkanı olan Nejat Basmacı, iş dünyasının en renkli isimlerinden biri... Basmacı’nın soyadı büyükdedesi Abdi Ağa’ya 3. Selim tarafından verilen Üsküdar’daki araziye basmane kurulmasından geliyor. 90 yaşındaki Basmacı’nın Adnan Menderes’ten bu yana birlikte çalışmadığı başbakan yok. Süleyman Demirel DSİ’de memurken Basmacı İBT Başkanı’ydı.

Kadınlara 36 doğumlu olduğunu söyleyen Basmacı, bunun gerekçesini ise “Hicri takvime 1336 doğumlu olduğumu nasıl olsa kimse bilmez” diye açıklıyor. Basmacı bir söyleşinde ise başkanlığı bırakıp bırakmayacağının sorulması üzerine, “Emr-i hak vaki olana kadar başkanım” demişti.



Basmacı, İtalya Başbakanı Berlusconi Türkiye’ye geldiğinde verilen özel bir davette, “Sayın Berlusconi beni bir hafta İtalya’ya davet edin. Size 50 yıl iktidarda kalmanın formülünü anlatayım” demiş, Berlusconi’den, “Madem 50 yıl iktidarda kalmanın formülünü anlatacaksınız buyurun bir hafta değil, iki ay konuğum olun” cevabını almıştı.

