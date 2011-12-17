Kanundan kadro kaçırma kuşatması

T24-

Listeler dolaştı, Başkan’a gitti



Milliyet'in haberine göre, TBMM’ye sınavla eleman alınmasını içeren Meclis Teşkilat Yasası, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önceki gün onaylamasına rağmen, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmadı. İşe alımları sınav şartına bağlayan yeni yasanın bu nedenle yürürlüğe girmediği sürede, çocuklarını, eş-dost ve akrabalarını sınavsız kadroya sokturmak için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i “kadro kuşatmasına” alanların girişimleri sonuç verdi.Çiçek’in, yaklaşık 30 kişinin sınavsız kadroya alınmasına ilişkin imzası, yasanın Köşk’te onaylandığı ancak Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmediği sürece denk gelmiş oldu. Kadroya alınanlar arasında Ak Parti, CHP, MHP ve BDP grup yönetimlerinin kontenjanlarının da bulunduğu öğrenildi. Yasanın Resmi Gazete’de onaylanıp yürürlüğe girmesini bekleyen Meclis üst yönetimi ise akıbetini merakla bekliyor.1 Aralık’ta Genel Kurul’da yasalaştırılan TBMM Teşkilat Yasası ile ortaya çıkan durum, Cumhurbaşkanı Gül’ün, daha önce onayladığı yasaların Resmi Gazete’de hemen ertesi gün yayımlanıp yayımlanmadığını akla getirdi. Bu son uygulamaya karşın, Gül’ün onayından çıkan yasal düzenlemelerin vakit kaybetmeksizin Resmi Gazete’de yayımlandığı görülüyor. Örneğin, çok tartışılan ve kamuoyunda bedelli askerlik ve şike yasaları olarak bilinen her iki yasa da 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’nın onayından çıktı. Her iki yasa, 15 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.İddialara göre, parti grup yönetimleri alınmasını istedikleri isimleri listeler halinde TBMM Başkanlığı’na iletti. Ak Parti’den 10, CHP’den 5, MHP’den 3 ve BDP’den 1 kişi olmak üzere 19 kişinin isminin Çiçek’e ulaştırıldığı öğrenilirken, bu sayının bakanlar ve milletvekillerinin talepleriyle 30’a ulaştığı dile getirildi.TBMM’de çalışan memur ve bürokratlar ise daha fazla maaş anlamına gelen bir üst unvanı alabilmek için TBMM Başkanlığı’nın kapısını çaldı. TBMM kaynakları kulislere yayılan listelerin varlığını doğrularken, Çiçek’in herhangi bir kadro için onay vermesinin sözkonusu olmadığını belirtmişti. Ancak kadro taleplerinden bunalan Çiçek, önceki gün Başbakanlık’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından geldiği TBMM’de 30’a yakın kişinin kadroya alınmasını içeren listeyi onayladı.Kadro verilenler arasında TBMM’de halen 4/C ve geçici statüde çalışanların olduğu da öğrenildi.