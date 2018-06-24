Kanuna göre cezası var; AKP'li belediye başkanı kullandığı oyu paylaştı: Siftah bizden!

Gaziantep İslahiye Belediye başkanı Kemal Vural kullandığı oyu WhatsApp yoluyla paylaştı. AKP 'li Belediye başkanı "Sabah erkenden oyumuzu kullandık siftah bizden bereketi Allah'tan" dedi.

Kanuna göre, seçmenlerin oy verme yerine cep telefonu, görüntü kaydedici vb. cihazlarla girmesi yasak.

Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu’na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL’ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir. Yasanın 130’ncu maddesine göre, bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir.

298 sayılı Kanun'da "Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir." hükmü yer alıyor.