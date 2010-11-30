-KANTİNDEN YEMEK YİYEN 21 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ MERSİN (A.A) - 30.11.2010 - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Anadolu Öğretmen Lisesi'nde eğitim gören 21 öğrencinin, dün okul kantininde yedikleri yemeğin ardından fenalaşarak hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi. Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi ve Milli Eğitim Müdürü Ethem Sarı, Tarsus Devlet ve 70. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Sarı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin dün, okul kantininde içli köfte, mercimek çorbası ve salata yediklerini, akşam saatlerince fenalaşarak aileleri tarafından hastanelere kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Tarsus Devlet ve 75. Yıl Devlet Hastanelerinde mideleri yıkanan 21 öğrenciden 11'inin taburcu edildiğini, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğünü belirten Sarı, ''Öğrencilerimizin sağlık durumları iyi ancak bir süre daha kontrol altında tutulacaklar'' dedi. Sarı, konuya ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü, idari soruşturmanın da başlatıldığını kaydetti.